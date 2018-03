El criterio de esa determinación no resiste el menor análisis. No se trata de una mera evasión. Puede cometer esta conducta ilícita quien, por ejemplo, no paga total o parcialmente el impuesto a las ganancias. Pero en este caso el delito es mucho más grave. Cada vez que un automovilista carga nafta paga, sin saberlo, quizás, porque no se discrimina en el importe final, un monto en concepto de impuesto a los combustibles. Lo que debe hacer la empresa, sin la menor dilación, es remitir esos fondos a la AFIP, porque no le pertenecen, es solo un agente de retención.