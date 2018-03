La libertad de Cristóbal López suena compleja, muestra el sin límite de los jueces que reiteran su concepción de la impunidad, la propia y la del reo. Difícil imaginar semejante desborde sin un guiño oficial, de esos que se hacen incluyendo la posterior condena. Solamente el alarido de propios y extraños, de los que sueñan una Justicia respetable, solamente esa reacción parecía no ser la esperada por los dos nefastos personajes que simulaban ser jueces siendo tan solo parte. Uno de ellos hasta se animó a explicarle al Presidente los límites de su opinión, como si creyera no haber transgredido el lugar de la Justicia. Existen materias opinables, hay otras que son tan obvias que no dejan margen a interpretaciones traídas de los pelos.