El doctor López Murphy manifestó este fin de semana no entender por qué no se explica el daño que el déficit fiscal produce a la sociedad. Este genera dos conductas nefastas para la gente y que el Gobierno parece no poder controlar. Inflación más endeudamiento conspiran, insisto, sobre cualquier buena intención. Por eso, creo que hoy esto se ha convertido en el peor adversario del Gobierno, dado que la oposición sigue fragmentada y no hay en el corto plazo un candidato que la represente.