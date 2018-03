Paradojalmente, ser progresista en ese tiempo fue defender ese extraño emplasto de ideas que sostiene un estado de cosas injusto, arbitrario y desprovisto de horizontes: una economía que no arranca, un sistema educativo que no educa y no vela por la calidad de los aprendizajes, un sistema legal dominado por mafias enquistadas en el Poder Judicial, una falta de empatía en nuestras relaciones interpersonales que alarma por la baja calidad de nuestro capital social, un retroceso cultural que nos vuelve irreconocibles.