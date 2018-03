Esta iniciativa me hizo recordar la forma sencilla, eficiente y poco costosa en que se organiza gran parte de los edificios pequeños y medianos de los Estados Unidos, que no cuentan con un encargado y resuelven sus necesidades de otra forma. Veamos cómo hacen para usar más eficientemente los recursos de los propietarios y los inquilinos para no pagar caras expensas, como en la Argentina.