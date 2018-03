No hay mandato en tal sentido y así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. Al respecto, en el debate de la reforma constitucional que incluyó esta cláusula (en oposición a la que propugnaba la minoría y que pretendía incorporar la protección a la vida desde la concepción), el ex presidente Raúl Alfonsín, convencional constituyente, señaló: "Estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto (…). Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino".