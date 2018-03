Es esto lo más grave. Es este el corazón del TODOESLOMISMO que se ha transformado en la bandera de Corea del Centro. Es este el intento grosero, proclamado con aires de neutralidad, de igualar las graves agresiones a los periodistas y las limitaciones a la libertad de expresión impulsadas por el kirchnerismo con la situación actual, en la que hasta Hebe de Bonafini tiene un programa en la TV pública y los cocineros argentinos insultan al Presidente. La respuesta a semejante ambición corporativa es simple: la libertad es un camino de ida y vuelta. Quien critica no puede pretender no ser criticado. Periodistas o no periodistas. Y en las redes sociales, buenas o malas, nos gusten o no nos gusten, rigen las mismas reglas para todos. La horizontalidad de la comunicación, que es su máxima virtud, es también su defecto más peligroso, ya que permite insultos, amenazas e intimidaciones. De ellas, no suele haber rastro en los informes de las cibertropas K, pero sí los hubo (y muy graves hacia mi persona) en los 12 años en que una mafia saqueó al país con la complacencia de muchos y la indiferencia culpable de demasiados.