Aquel golpe era la "crónica de una muerte anunciada", lo esperaban muchos, la gran mayoría sin imaginar lo que se venía. El día anterior, un grupo de diputados regresábamos desde Jujuy; el destrato transitaba desde las camareras hasta los policías, los aeroparques mostraban exceso de militares, los diarios anunciaban en tamaño catástrofe su apasionada bienvenida con las palabras: "Se acerca el final". No habría dos demonios, pero tiraban de todos lados: varias guerrillas como también varios grupos represores. El caos se multiplicaba, la muerte vagaba sin sentido, incitada por su peor gestor, el miedo. Los diputados rasos todavía no teníamos oficina, solo gavetas para guardar libros y carpetas, hacía días que las veníamos vaciando. La tragedia de la democracia estaba asumida, como la de esos enfermos que no tienen salida. La patria era una enorme sala de terapia intensiva.