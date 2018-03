A la luz de estas novedades las extremas profecías de "Homo Deus" no parecen tan delirantes. Los "dataístas" creen que las experiencias no tienen valor si no son compartidas y que el sentido de la vida no está en nuestro interior sino en conectar nuestras cotidianas vivencias con el gran flujo de datos para que sean los algoritmos los que descubran nuestro sentido y razón de ser y de hacer.