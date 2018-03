Los once muchachos de camiseta blanca con un globito bordado en el corazón, levantaron sus brazos para saludar a los hinchas de su divisa, pero también lo hicieron con más emoción con nosotros, los hinchas rivales que les agradecían su función con semejante tributo. Debo ser sincero, desde aquel bello día no he visto en ningún estadio un gesto entre rivales como el vivido. Fue bueno haber tenido una fracción de protagonismo.