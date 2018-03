Y si bien no se debiera perder de vista que el consumo privado representa el 72% del PBI en valores reales y 70% a precios corrientes, pero no genera empleos si no está asociado al crecimiento de la inversión bruta interna fija que apenas equivale al 20% del PBI en pesos constantes y menos del 16% a precios de mercado, el equipo económico tampoco debiera sobreestimar el efecto de la reactivación a partir de niveles previos con variaciones contractivas.