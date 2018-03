Muchos argumentaron (sin datos reales) sobre la escasez de matrícula de la modalidad, con las alternativas de planes como el Fines o la idea de implementar una modalidad no presencial, a la que íntimamente apuesta el ministro Gabriel Sánchez Zinny, denominada Adultos 3.0. En el trasfondo de la medida se suma una larga disputa entre niveles educativos, la separación de jóvenes menores de 18 años de los bachilleratos de adultos y el lanzamiento de "aulas de aceleración" para aquellos jóvenes que no alcanzan los conocimientos mínimos para pasar al segundo ciclo de secundaria. Todavía más atrás aparece la dificultad para reformular un secundario decimonónico que desgrana al 50% de su matrícula, y que no responde hoy a las demandas del mundo del trabajo y las tecnologías, así como tampoco a sus estudiantes.