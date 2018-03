Es la educación, entonces, la llave que los países tienen para preparar a su gente y darle las herramientas que superen la lágrima, fácilmente explotable por los populistas, los demagogos y los vivos. La cuestión no es llorar, ni apelar a golpes bajos, ni a frases hechas que endulcen los oídos de la gente. La cuestión es generar una base de innovadores que preparen a la gente para tomar la posta de trabajos nuevos cuando los viejos mueren. No es prohibiendo la lamparita eléctrica como se van a salvar los que fabriquen velas. Los que fabriquen velas van a desaparecer como desapareció Toys "R" Us. No hay nada que pare la ola de la modernidad y menos aún si la gente aspira a vivir bien.