Mientras tanto, el pasado 21 de marzo se cumplió un nuevo Día del Síndrome de Down, en el que se busca celebrar la diferencia de distintas maneras. En Twitter fue trending topic #DiaMundialDelSindromeDeDown. Muchas personalidades que apoyan el aborto curiosamente también celebraron públicamente, en esa red social, la "diferencia", sin reparar en que es en los países donde está legalizado el aborto donde estas diferencias casi ya no surgen, precisamente porque el aborto se está utilizando como práctica eugenésica en casos de síndrome de Down. En Islandia el 100% de los niños con síndrome de Down por nacer son abortados; en Dinamarca, el 98%; en Reino Unido, el 90% y en España, el 85%, por solo citar algunos países. La esquizofrenia social permite celebrar la diferencia y la eugenesia, al mismo tiempo y sin vacilar.