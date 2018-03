Hubo un tiempo en el que el Comité Olímpico Internacional estaba preocupado porque no había suficientes ciudades postuladas para organizar los Juegos Olímpicos. La competencia entre ciudades como la conocemos hoy se desató después de 1992, cuando Barcelona aprovechó los Juegos para posicionarse en el mundo y potenciar su desarrollo urbano. Hasta ese momento, los beneficios de recibir un gran evento internacional para una ciudad no eran tan evidentes como los costos y los riesgos económicos, y hasta geopolíticos, involucrados. El estudio To bid or not to bid: making global events work for city development, del Urban Land Institute, resume la ecuación del impacto de grandes citas globales en las ciudades.