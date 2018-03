No se invoca ni a Shakespeare, ni a García Lorca, ni a Rostand, ni a nuestro Leopoldo Lugones, cuya trágica muerte aconteció un 19 de febrero. Tampoco alude a Rubén Darío, quien, a pesar de su muerte, un 9 de febrero, aún no ha encontrado el debido reposo por estas disputas póstumas sobre cuál de sus deudos se quedaría con su cerebro. Triste destino tienen algunos poetas, la dispersión anatómica. Darío no está solo, tal calvario es compartido por poetas como el Dante, Andréi Bely, Máximo Gorki, Vladimir Mayakovsky y otros más que comparten esta oscura sociedad de "los poetas muertos".