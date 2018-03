Este hecho jurídico y político inédito de que los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, haya sido condenada a liberar a un condenado a muerte por haber estado impregnado de racismo el proceso judicial en el estado de Texas, es el fundamento del pedido que las víctimas hacemos a la Cancillería argentina. Hemos solicitado que nos apoye el Estado argentino para que los Estados Unidos cumplan y acaten el orden jurídico internacional. Hace más de un año que está publicado y notificado el informe de fondo y los Estados Unidos no han cumplido. Hemos pedido a la Cancillería su apoyo, que no solamente es a favor de las víctimas y para lograr que termine la tragedia del argentino Saldaño, que lleva 21 años viviendo en condiciones de tortura y con base en dos sentencias judiciales declaradas nulas. Sino también es un pedido para que la República Argentina apoye a la CIDH, cuyas decisiones Estados Unidos ha decidido no cumplir. Este no es un problema de convenios bilaterales de extradición o de conveniencia política. Este es un tema de compromiso del Estado argentino con la legalidad de los derechos humanos.