En nuestro país, la Iglesia antecedió al Estado argentino y en los momentos de mayor desorganización, como en los tiempos de las guerras civiles, siempre se podía contar con que resguardaría instituciones y actos civiles (registros de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, orfanatos, hospitales, etcétera) de los que las autoridades estatales no podían ocuparse. Lo mismo ocurrió en la mayoría de los países occidentales. Allí donde no llegaba el Estado, podía contarse con la parroquia o la comunidad religiosa local. Son numerosos los casos en los que las autoridades jurídicas canónicas debían mediar y resolver conflictos civiles entre particulares, porque estos no disponían de los medios económicos para acceder a la Justicia estatal o por no contar con autoridades civiles en las cercanías.