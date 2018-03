La no existencia de una Casa Blanca que quiera impulsar fuertemente el libre comercio en el hemisferio americano, el fallido y famoso ALCA, saca de encima uno de los fantasmas más recurrentes de los sectores económicos que impulsan proteccionismo en nuestras economías, así como argumento movilizador a las izquierdas. Tanto Mauricio Macri como Michel Temer y sus equipos económicos se hubiesen sentido más cómodos en un mundo como los 90, pero como usualmente la realidad nos elige a nosotros y no la inversa, les toca vivir este período de mayor nacionalismo económico y político en el mundo. Con una China que ha vuelto a la reelección indefinida de su líder, que había sido prohibida desde 1982, y que busca potenciar más y más su mercado interno para no depender tanto del comercio exterior, en especial del mundo occidental. Con una Rusia decidida a hacerse respetar por medio de su poder militar y de inteligencia.