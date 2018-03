Cierto que el totalitarismo ha causado profundos daños a la nación cubana, que la doble moral, el oportunismo y la falta de compromiso social están presentes en la sociedad. No obstante, el tremedal que la dictadura ha establecido en Cuba no ha evitado que haya ciudadanos con conciencia cívica. Aun más, no ha impedido que muchos de los nacidos en la oscuridad de la esclavitud estén asumiendo el control de la lucha que las generaciones que le precedieron están obligadas a entregarles.