Donald Trump llegará a Lima a mediados de abril acompañado por su flamante canciller Mike Pompeo, un brillante ítalo-americano. Acaba de desembarazarse de Rex Tillerson. Lo despidió mediante un tuit artero y rápido. En la sección de sátira de The New Yorker se imaginan que el virtual ex secretario de Estado formalmente estará en el cargo hasta fines de marzo, lanzó una maldición contra el Presidente cuando lo supo. Supuestamente declaró que espera que una madrugada Trump descubra que lo han destituido mediante otro tuit veloz e igualmente traicionero. Si non e vero e ben trovato.