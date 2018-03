"En diciembre de 2015 no había restricciones políticas para revertir los desmanes fiscales del kirchnerismo", afirma Espert. Desnuda la esencia de su concepción política: la idea de que un gobierno posee la suma del poder político y, por lo tanto, es responsable exclusivo de todo lo que suceda bajo su mandato. Permítaseme decirlo: esta idea es todo lo contrario a la doctrina liberal, que los liberalotes invocan repetidamente para contradecirla después con sus actos; y cuyo fundamento básico es la idea de un poder limitado y no absoluto. Y bien, entre las restricciones políticas que Espert desprecia y que debió y debe enfrentar Cambiemos figura el hecho de haber asumido con el poder político más exiguo de la historia: un diputado de cada tres, un senador de cada cinco y cinco gobernadores sobre veinticuatro. Una situación inédita de minoría en ambas Cámaras que persiste, pese a los resultados de octubre, hasta hoy. Para no mencionar que la oposición a Cambiemos es el peronismo y no el Partido de las Carmelitas Descalzas, ni que los muchachos controlaban y controlan el Senado, las organizaciones sindicales y las organizaciones piqueteras; factores de poder tan importantes como los institucionales en un país devastado por décadas de clientelismo y corrupción.