La regla durante el proceso es la libertad, que puede exceptuarse antes de la condena (prisión preventiva) si existe lo que se conoce como "riesgo procesal": el peligro de que el imputado se fugue o que entorpezca la investigación. Así lo establece la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, plenario Díaz Bessone, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo "Loyo Fraire") e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos "López Álvarez vs. Honduras", "Acosta Calderón vs. Ecuador" y "Argüello vs. Argentina", entre otros).