Me contaba Roberto Alifano, autor de Conversaciones con Borges, que siendo sacerdote, Jorge Bergoglio se había relacionado con el Maestro y que esos diálogos habían tenido continuidad. Luego, un maravilloso poema de Borges que Alifano compartía de memoria con quien hoy es Papa. Ese recuerdo me convocó al asombro y la curiosidad, luego, la cantidad de declamadores ofendidos por el rosario a Milagro Sala o la carta a Hebe me devolvieron a la realidad nacional y popular.