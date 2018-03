"Brasil, México y Argentina deben liderar la revolución de la información y el acceso a esta de la mayor cantidad posible de su población". Pasaron 20 años y la película nos muestra que la región no pudo o no supo acomodarse a los conceptos vertidos esa noche. Gobiernos de centroizquierda debieron concentrarse en combatir las desigualdades socioeconómicas, sacar de la pobreza a gran cantidad de la población. Además, las necesidades de vivienda y alimentación, así como de inversión en infraestructura primaria (cloacas, agua, etcétera), postergaron las inversiones en bits. Algo se ha hecho pero no lo suficiente.