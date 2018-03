Siempre que visito la India me convenzo aún más de que el poder para crecer no está en lo material, sino en tus convicciones y en la energía de quienes te rodean. Se trata de un lugar extraordinario en donde las carencias se comparten con filosofía de abundancia, en donde la escasez se opaca por la fiesta de colores, aromas y sabores que tienen lugar cada segundo en cada rincón. Un espacio para entender que la felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en comprender que nada nos falta.