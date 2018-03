Decir "atroz violación a los derechos humanos" es algo así como decir "2 + 2 = 4", simplemente eso, lo que es, un ente ideal. Sin embargo, cuando decimos: "Bajo ninguna circunstancia se debe matar a un hijo", no solo decimos lo que es, sino también lo que debe ser, como si fuera un mandato. Eso es así y no depende de ningún otro propósito, ni el del dinero, ni de la comodidad, ni de la economía familiar, no, bajo ningún concepto, es así y debe ser así, es un imperativo. ¿Alguien, por alguna razón, le cortaría el cuello con una navaja a su madre a cambio de algo?