Nada de esto se discute, solo se peticiona para legalizar la posibilidad de matar a demanda a un ser humano en cierta etapa madurativa porque resulta conflictivo con los intereses de otro en otra etapa madurativa. Y aquí resulta patente que aquel valor mencionado devino en el ciego interés de satisfacer la resolución de un embarazo no deseado de un ser humano, pero con relación sexual deseada y consentida, mediante la muerte del ser humano dentro de aquel, producto de aquella relación. Las muertes en abortos clandestinos no implican ni concluyen que su solución sea la legalización, dado que no solamente no disminuyen ni hay una relación causal para ello, sino que además siempre muere uno que no atenta contra la vida del otro, contradiciendo la finalidad del Estado, que es la tutela de todas las vidas humanas bajo su espectro de poder.