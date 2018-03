Con estos datos y estos discursos sobre la mesa, y frente a un nuevo año de actividad parlamentaria, ¿me debo esperanzar? Sí, a pesar de todo. Sí, me puedo esperanzar, sabiendo que ahora hay datos que son más potentes que las opiniones. ¡Hay datos de los problemas educativos! Sí, me puedo esperanzar, sabiendo que hay algunos funcionarios corajudos, que han decidido darles pelea a las mafias y a los ventajeros para mejorar los aprendizajes de los niños. ¡Los aprendizajes importan para algunos! Sí, me puedo esperanzar porque el mundo de la cuarta revolución industrial, aunque tímidamente, ya se respira en la cabeza de los funcionarios. ¡Robótica, educación digital y trabajos de futuro estuvieron en los tres discursos! Sí, me puedo esperanzar, porque les han pedido a los parlamentos que se pongan al servicio de la gente y no de la corporación política ni del partido de turno. Sin dudas, el año parlamentario pinta intenso y activo, y eso me ilusiona.