Las auditorías públicas fueron pergeñadas para formar parte del instrumental de navegación de quienes tienen la misión de gestionar la Ciudad, en este caso particular, tengo la convicción y la esperanza de que estos informes no corran la suerte de otros y constituya un insumo más que sea de ayuda para mejorar el estado de nuestra educación pública, porque el Estado con más recursos per cápita del país, no puede permitirse que sus escuelas públicas no sean capaces de ofrecer condiciones mínimas para el aprendizaje. Si lo logramos, quizás algún día la distancia entre lo que publicitamos y la realidad se acorte o mejor aún, no exista más.