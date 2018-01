-"El Papa no quiere profundizar la grieta que se ha abierto en Argentina, donde a él también lo han empujado". Suena absurdo, por dos razones. En primer lugar, la grieta es una de las herencias más perversas que dejó el kirchnerismo. Con esa lógica, Francisco no debería haberse reunido siete veces con la ex presidente Cristina Kirchner y tantos de sus allegados, inclusive en tiempos de campaña electoral. En segundo lugar, Francisco se ha posicionado como símbolo de la paz y unión frente a las diferencias a nivel global. ¿Por qué no podría serlo también en su país, el lugar del mundo que mejor conoce?