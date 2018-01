Recordé haber leído muchos años atrás su libro sobre el fútbol -"contra el fútbol" es más preciso en realidad- y me resultó fascinante. El individualismo (o "contrarianismo") de Sebreli me merece todo el respeto, pero a veces llega a límites excesivos, inconducentes. Leer su último libro me resultó una tarea ardua, no del todo grata.