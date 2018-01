Mi madre, cuando ella y yo éramos más jóvenes, solía decirme con una mezcla rara de pesadumbre y optimismo, que "no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista", acudiendo a un viejo modismo que forma parte de la sabiduría vulgar comunitaria. Todavía hoy, cuando a los dos nos toca ver cómo la pesadumbre aumenta y el optimismo insiste en irse, la familia puede escuchar de sus labios esa sentencia popular que describe que aun cuando uno siente que ya no tiene más armas para luchar y que, por lo tanto, la batalla está irremediablemente perdida, todavía es posible que el ataque cese, simplemente porque si todo proceso tiene un final, no hay razones para pensar que determinado mal es eterno.