Sin embargo, una pregunta sobrevuela este análisis: ¿Qué es PRO puro? ¿Acaso para considerarse PRO puro es necesario tener un pasado no político (outsider) como Héctor Baldassi en Córdoba; Carlos Mac Allister en La Pampa; Miguel del Sel, candidato en Santa Fe; o Martiniano Molina en Quilmes? ¿Es necesario ser sub 30 como Martín Yeza (29 al ser electo), intendente de Pinamar o Leandro Baravalle (21), concejal de Sastre y Ortiz, en Santa Fe? Pareciera que no. En provincias como Entre Ríos uno de los PRO puros que se perfila para competir en 2019 (no está claro si la gobernación u otra candidatura) es el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Naturalmente, tendrá que abrirse camino en una interna con radicales como Sergio Varisco, intendente de Paraná, y negociar con Alfredo de Angeli, senador nacional.