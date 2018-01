Si lográs abrirte de manera consciente a esa fuerza, tu energía se potencia y se proyecta hacia los demás. En presencia del amor no hay odio, ni ninguna de las otras emociones bajas que pueden aportarle negrura y desazón a tu vida. La frecuencia del amor es alta, dicen los sabios. Vibra allá arriba, y no permite que nada inferior ingrese en sus dominios.

Por otra parte, aunque nadie suele verse enfrentado con la situación límite de tener que dar la vida por el ser amado, la vida cotidiana sí está llena de situaciones donde es posible poner las necesidades del otro por delante de las propias, y obrar amorosamente sin egoísmo. Estos pequeños sacrificios de cariño que realizamos no esperan alguna recompensa futura, y no están motivados por la idea de obligar a la persona amada a nada. Son, simplemente, destellos de amor que surgen del fondo de nuestros corazones.

Alguien que vive con amor no resulta afectada por los demás. Y si recibe odio, puede ver más allá: ve dentro de esa persona que pide a gritos ser amada. El amor no ve violencia, ve personas que piden desesperadamente ser ayudadas. El amor no ve pecado, ve ignorancia. El amor no teme, porque vive aquí y ahora. ¿Podemos lograr vivir en amor? El verdadero amor es el amor puro, altruista, que no espera recompensa y se expresa hacia todos los seres vivientes. Es amistoso y compasivo.