En gran medida, y a calzón quitado, es el modelo en chico de lo que ocurre en el resto del país y en distintos sectores de la vida económica, política y productiva. El estilo gangsteril, el del sofocón de las víctimas, el de los favores, el de las venganzas. Se da en todas las escalas. Y no soy el primero en señalarlo. Las noticias dan cuenta de que ese estilo mafioso se usa más allá del tráfico de drogas, de armas o de containers. Las actitudes mafiosas no vinieron con la droga, ya existían en el país, de maneras más elegantes, desde hace décadas, con ayuda de algunos reductos del Estado. No resulta posible pensar que ningún gobernador se haya decidido a actuar como las circunstancias exigían. No se movieron del sillón del poder.