Pasamos una gran parte de nuestra vida dormidos, y no hablo de manera literal. La mayoría de las personas, aunque no lo saben, están dormidas. Ese despertar de conciencia implica salir de la zona de confort, y eso es desagradable para algunos. El maestro espiritual y escritor Eckhart Tolle asegura: "No es raro que la gente pase toda la vida esperando empezar a vivir". Y es que convertimos nuestra vida en una sucesión de actos reflejos ante las situaciones que se nos presentan por delante. Decisiones automáticas, sin ningún tipo de conciencia, determinan nuestras acciones. Es más sencillo dormir en la confianza de lo que conocemos que despertar y tener que salir al abismo.