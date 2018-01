Mientras algunos periodistas tratan de "dichos polémicos" la violenta frase del cantante, una noticia pasa casi inadvertida. En La Rioja, Deolinda Torres, madre de cuatro hijos, es asesinada con una maza por su ex pareja. El asesino no solo tenía orden de restricción, sino que la joven había acudido a la Fiscalía a denunciar desobediencia porque él no cumplía dicha orden. La respuesta que recibió Deolinda era que estaban de feria judicial, que debía volver en febrero. El asesino no esperó la feria judicial, la mató a mazazos el mismo día que Castaña hacía apología del delito por un medio masivo de comunicación.