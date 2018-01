El escritor argentino Rodolfo Walsh cerraba su clásico Operación masacre con una cita y una reflexión poderosas aún en nuestros días: "La comunidad capitalista no aparece cuestionada, la lucha de clases no es reconocida, la 'paz social' debe mantenerse, se quiere ser 'factor de poder' y no tomar el poder. Discutir el vandorismo desde la perspectiva de una teoría revolucionaria de la clase obrera es reencontrar uno por uno los viejos lugares comunes del reformismo, del sindicalismo burgués. En todo caso Vandor es derrotado por los hechos, además de la teoría. Es bueno, sin embargo, que los trabajadores aprendan a reconocer las ideas que conducen a esos hechos, y que sepan también que las ideas no son inocentes, que el desprecio por la ideología de la clase obrera es una promesa segura de traiciones, y que las traiciones no se consuman porque sí, sino en pago de algo (…). Estos dirigentes han adoptado las formas de vida, los automóviles, las inversiones, las casas, los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego, con una actitud de ese tipo no pueden encabezar a la clase obrera". Los últimos acontecimientos en torno a Marcelo Balcedo ponen de relevancia estas palabras. Sin embargo, no era necesario esperar a encontrar su chacra hipermillonaria en Punta del Este ni sus 16 autos de alta gama ni todos sus millones para llegar a algunas conclusiones.