Todas estas reformas son estructurales y permanentes; no hay aquí maquillaje u oportunismo. Las jubilaciones de privilegio constituían una inaceptable violación al principio de igualdad ante la ley y restaban credibilidad a los dirigentes políticos en general, situaciones que no solo afectan la representatividad, sino que resienten la gobernabilidad en momentos en que resulta imperioso un reordenamiento institucional y económico que requiere decisiones políticas difíciles y a veces directamente impopulares. No es razonable ni ético, y quizás ni siquiera legítimo, que la dirigencia política pretenda de la sociedad un compromiso que ella misma no asume.