En este caso, la independencia del Banco Central voló por los aires y con ella el protagonismo de las medidas monetaristas de Federico Sturzenegger. Según un periodista, el presidente Macri es absolutamente consciente de las consecuencias de su accionar. Cuenta que explicó a sus colaboradores que él (Macri) vino a hacer las cosas de una determinada manera y seguirá adelante porque está convencido de lo que hace. "No vine a conservar el capital político que logré en las elecciones. Lo voy a usar para empujar las reformas. Yo estoy para pagar los costos. Me toca ser antipático, no me gusta, pero es lo que la Argentina necesita". El Presidente parece decidido a realizar lo que él considera que es el trabajo sucio heredado del kirchnerismo para que tal vez María Eugenia Vidal gobierne sobre otra realidad.