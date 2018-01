Pero que quede claro: el peronismo nunca fue socialista, siempre expresó la defensa de una "burguesía nacional". Nos deja una sociedad donde el cincuenta por ciento es para el trabajador, donde los pobres son sólo el cinco por ciento y la deuda externa no pasa los ocho mil millones. Es la idea de Nación confrontando con la concepción colonial de los que querían importar todo. Esencialmente, una sociedad con clara vocación de imitar a Europa, donde el capitalismo se hace cargo de la totalidad de sus habitantes, muy distinto a los Estados Unidos, donde los triunfadores no se sienten obligados a cargar con los fracasados. En mi primer viaje a Nueva York me asombró descubrir a los que deambulaban durmiendo en las calles. Esa imagen no existía entre nosotros, hoy intentamos acostumbrarnos a ver y ocultar el asombro y el dolor que impone semejante decadencia.