4."Llegarán las inversiones extranjeras". Lo que sigue no es mío, alguien muy conectado a una multinacional me preguntaba: "¿Dónde construirías un supermercado: en un pueblo de 500 habitantes o en una ciudad de un millón de habitantes?". Para un inversor hay temas que evalúa como un pasa o no pasa, mercado, cercanía con otros mercados (fletes) y acuerdos comerciales. Es difícil competir con Brasil en atraer inversores. Además de la ventaja de cantidad de habitantes tienen mercados importantes en casi todos los estados. ¿Quién no se ha sorprendido viajando por Brasil al encontrase con una ciudad con grandes edificios en el medio de la nada? No es imposible atraer inversores pero sepamos las dificultades y no apostemos a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes solo con esta acción.