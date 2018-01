La pregunta que me formularon al escribir este artículo es si hay marketing en el éxodo argentino a las playas brasileñas. La respuesta es que sí, a pesar de que no hay una clara estrategia del país vecino para que ello suceda. Sin embargo, Brasil tiene un posicionamiento claro y robusto dentro del segmento de los argentinos que se toman vacaciones en la playa. Podemos concluir que, después de un año de trabajo, lo más ansiado es comprar "un paquete de alegría" y el top of mind de la categoría es Brasil y si puede ser en dosis extra large, mejor.