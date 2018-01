Pese a estos signos tan auspiciosos (o, mejor dicho, debido a ellos), hay sectores irracionales y violentos que en los últimos días quisieron obtener por la prepotencia lo que las urnas les niegan. No pudieron conseguirlo. La democracia triunfó.

Desde el otro extremo del arco ideológico, se imputa a Cambiemos que no practique un ajuste salvaje. Nada más cierto: el gasto social es el más alto de la historia. Y es un aspecto no negociable, porque una de las banderas del gobierno de Macri es disminuir drásticamente la pobreza.