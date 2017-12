El segundo guiño, más abstracto, pero no menos directo, fue para los senadores que votan según el designio, o el "rojo fiscal", de sus gobernadores: "Nosotros estamos aquí sentados no para hacer relaciones, no para que nos pongamos todos de acuerdo, sino que estamos sentados para que representar a quienes nos votaron", les endilgó la ex presidenta.