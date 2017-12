El propio señor Presidente se ha contagiado de ese clima y se fue a un Comité de Base a arengar, anunciando un nuevo triunfo electoral del Frente Amplio y convocando desde ya al clásico "Festejen", restringido en este caso a los correligionarios y no a todos los uruguayos. Su violación de la Constitución es innegable. El art. 77º, inciso 5º, dice que el Presidente no podrá "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral". Si anunciar con triunfalismo una victoria de su partido no es propaganda, no sabemos ya en qué consiste la propaganda. Sería exagerado hablar de juicio político por esta violación, pero que ella existió es bastante evidente. Confiamos en que prevalecerá en él su estilo prudente y no se dejará llevar por estos arrebatos de fin de año que agitan el ánimo de su equipo de gobierno.