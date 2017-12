Claro que hoy en día seguimos teniendo graves problemas, pero estamos mejor, hemos evolucionado, lento pero lo hicimos, no mencionar esto es ser funcional a los apóstoles de la derrota, a las trampas del sistema que nos dicen que no podemos cambiar el mundo, que no podemos ser mejores y, peor aún, no le damos esperanza a los más jóvenes para atreverse a ser distintos, locos, idealistas, innovadores, nerds, freaks, ser los que sí cambien el mundo. Ciertamente las revoluciones ya no serán las mismas, ni en un Mayo francés, mucho menos en un Octubre ruso, ni serán de terciopelo, tampoco en primavera y parece que cada vez menos socialistas, con regímenes autoproclamados.