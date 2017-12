La poca efectividad de los cuatro esquemas de administración exhiben que la sustentabilidad de un modelo no puede depender sólo de cómo se regula el mercado cambiario. El tipo de cambio es un instrumento potente pero debe estar acompañado de muchas más herramientas de política pública que generen incentivos al desarrollo productivo. Entre otras políticas importantes, no debe faltar el direccionamiento del crédito a la inversión productiva, la creación de parques industriales, el estímulo directo y fuerte a favor de las exportaciones de productos con valor agregado, las compras públicas para dinamizar la industrialización y la generación de proveedores locales y una regulación de las importaciones articulada a las necesidades del aparato productivo. Lamentablemente, hasta ahora, en este sentido, lo hecho es demasiado escaso y se ha perdido tiempo vital, en favor de negocios financieros que no aportan nada al desarrollo.