Para finalizar, te detallo seis claves que te ayudarán a alcanzar una mayor cantidad de propósitos de año nuevo: plantéate metas alcanzables pero retadoras, si son muy sencillas te vas a aburrir, si son demasiado ambiciosas, terminarás frustrado; procura que puedan medirse, si no, no pasará de ser un sueño; aplica la disciplina, el compromiso es con la persona más importante de tu vida (tú); arma un plan de acción y enfócate a cumplirlo, de nada sirve escribirlo y no volverlo a ver hasta el final del año; avanza un paso a la vez, algunas veces irás más lento, otras más rápido, pero nunca te detengas y recuerda ser paciente además de compasivo contigo mismo. Muchas veces nuestro crítico más acérrimo somos nosotros mismos.